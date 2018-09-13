В Череповце осудили мужчину, который до смерти избил подругу, назвавшую его чужим именем

В Череповце вынесли приговор мужчине, который до смерти избил свою подругу, назвавшую его чужим именем, сообщает региональное управление следственного комитета.

Инцидент произошел 19 ноября прошлого года. По месту жительства на улице Архангельской обнаружили тело 35-летней женщины с телесными повреждениями на лице. Осматривая квартиру, следователи СКР обнаружили следы пребывания мужчины. Выяснилось, что они принадлежат 40-летнему приятелю погибшей. Череповчанина объявили в розыск как подозреваемого в совершении преступления. Задержали его 22 ноября 2017 года в Ростовской области.

Следствие и суд установили, что в тот день подсудимый, будучи нетрезв, поссорился с подругой, случайно назвавшей его чужим именем, и побил ее, причинив черепно-мозговую травму, от которой женщина скончалась.

Подсудимого приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.