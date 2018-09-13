В Череповце 16-летнего подростка будут судить за торговлю наркотиками

13.09.2018 [Происшествия]

В Череповце 16-летний подросток предстанет перед судом за незаконный сбыт наркотических средств. Юноша продал дозу спайса 14-летнему мальчику.

По версии следствия, 12 июня этого года подросток продал курительную смесь 14-летнему знакомому. Смесь он купил через интернет в мае 2018 года.

- Покупателя наркотика, уже употребившего часть вещества, чуть позже задержали сотрудники полиции в подъезде жилого дома, обнаружив остатки курительной смеси в его кармане, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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