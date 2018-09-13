В Череповце во дворе жилого дома водитель без прав врезался в дерево
13.09.2018 [Происшествия]
В Череповце во дворе жилого дома на улице Краснодонцев мужчина сел за руль «Ижа», не имея водительских прав, и врезался в дерево. ДТП произошло накануне около 13.20.
Как сообщает городской отдел ГИБДД, 41-летний мужчина без прав сел за руль снятого с регистрации «Иж-Ода» без номеров, не справился с управлением и врезался в дерево. От удара автомашину откинуло на припаркованную автомашину «Киа Сид».
С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной правой брови водитель «Ижа» был доставлен в областную больницу.
Фото областного УМВД
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