В Череповце во дворе жилого дома водитель без прав врезался в дерево

В Череповце во дворе жилого дома на улице Краснодонцев мужчина сел за руль «Ижа», не имея водительских прав, и врезался в дерево. ДТП произошло накануне около 13.20.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, 41-летний мужчина без прав сел за руль снятого с регистрации «Иж-Ода» без номеров, не справился с управлением и врезался в дерево. От удара автомашину откинуло на припаркованную автомашину «Киа Сид».

С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной правой брови водитель «Ижа» был доставлен в областную больницу.