Сбежавшего в Череповецком районе заключенного задержали сотрудники ГИБДД

Заключенного, который накануне вечером сбежал во время рабочей смены на птицефабрике в поселке Малечкино, сегодня задержали. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Вологодской области. В ведомстве не сообщили, где именно был задержан сбежавший.

Позже стало известно, что осужденного задержали инспекторы ДПС ОР ДПС ОГИБДД ОМВД России по Череповецкому району старший лейтенант полиции Денис Иванов и младший лейтенант полиции Анатолий Спирин. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Инспекторы ехали в деревню Леонтьево Малечкинского сельского совета и заметили мужчину в темной куртке. Неизвестный по приметам был схож заключенным, сбежавшим накануне вечером из колонии-поселения в Череповецком районе. Полицейские доставили мужчину в ОМВД России по Череповецкому району, где подтвердилось, что это сбежавший заключенный. Он был передан сотрудникам УФСИН России по Вологодской области.

Напомним, что 40-летний мужчина отбывает наказание в колонии-поселения №7 в поселке Суда, откуда его вместе с другими осужденными возят на работу на птицефабрику. В колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны.