Новый год в Вологде обойдется городскому бюджету в 11 миллионов рублей

12.09.2018 [Общество]

На празднование Нового года из городского бюджета в Вологде потратят 10 808 123 рубля.

Из этой суммы, как ранее писал Newsvo, на украшение города, игрушки и несколько елей будет направлено 2 431 873 рубля. Заказано к Новому году практически все то же самое, что было в прошлом году, только потратят на миллион рублей больше.

Еще  5 576 250 рублей на оформление областной столицы будет потрачено через госзакупки, объявленные дирекцией концертно-зрелищных представлений и праздников города Вологды. 6 сентября муниципальное учреждение опубликовало аукцион на «Работы по оформлению Вологды к общероссийским праздникам «Новый 2019 год и Рождество Христово».

В закупку также входит украшение города, в частности, установка, демонтаж и ремонт уже ставших традиционными для Вологды новогодних композиций.  Это, например, объемно-пространственная композиция «Дед Мороз на тройке лошадей», искусственная ель, звездное небо и т.д.

В прошлом году аналогичная закупка стоила 5 600 000 рублей.

Кроме этого, 2 800 000 рублей будет потрачено на фейерверк и новогодние мероприятия, которые пройдут на трех площадках и будут объединены под общим названием «Рождественская сказка». Об этом Newsvo рассказали в администрации города Вологда.

Тэги: новый год

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