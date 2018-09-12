Череповецкая "Северсталь" уступила "Словану" в матче Регулярного чемпионата КХЛ

12.09.2018 [Спорт]

Череповецкая "Северсталь" проиграла "Словану" со счетом 1:2. Матч Регулярного чемпионата КХЛ состоялся накануне.

Первые два периода со стороны "Северстали" запомнились большим количеством удалений: за 40 минут игры череповчане "заработали" 16 минут штрафа. Словаки дважды поразили ворота вратаря "Северстали" Доминика Фурха. Были моменты и у ворот Марека Чилика, но череповчан подводила точность.

В третьей двадцатиминутке игроков "Северстали" перестали удалять, но больше одного гола череповчане забить не смогли. Единственную шайбу на свой счёт записал Зак Бойчак. Итог - 1:2, поражение "Северстали".

«Сегодня мы создали моментов больше, чем за последние четыре матча. Нереализация этих моментов и привела к тому результату встречи, который мы видим. Готовимся к новой игре». — сказал после матча главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев (цитата по severstalclub.ru)

В следующем матче, завтра, "Северсталь" в Москве сыграет против ЦСКА.
 

Тэги: хоккей

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