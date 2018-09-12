В Вологде 77-летний пенсионер пошел за хлебом с советскими купюрами

12.09.2018 [Происшествия]

В Вологде бойцы Росгвардии обнаружили на улице 77-летнего пенсионера: мужчина не мог вспомнить как его зовут и где он живет, в руках он держал деньги советского образца, на которые хотел купить хлеб. 

Инцидент произошел 10 сентября. Ранним утром во время патрулирования наряд вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на пожилого пешехода на перекрестке улиц Чехова и Кирова. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Вологодской области, мужчина был явно дезориентирован, озирался по сторонам и беседовал сам с собой.

Сотрудники Росгвардии выяснили, что пожилой мужчина вышел на прогулку, а заодно хотел купить хлеб. Где он сейчас находится, пенсионер не знал. В руках у него были деньги советского образца.

Росгвардейцы выяснили, что мужчина проживает в нескольких километрах от места, где его нашли. Ему 77 лет.

Бойцы вневедомственной охраны доставили его к дому. Помощь медиков пожилому человеку не потребовалась. Соседи пенсионера пояснили, что он проживает один и ранее не терялся. Сотрудники Росгвардии попросили соседей связаться с его родственниками и рассказать о случившемся.

Тэги: пенсионеры

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