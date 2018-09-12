В Череповце женщина хотела покончить с собой, стоя на балконе третьего этажа

В Череповце полицейские спасли пьяную женщину, которая решила покончить с собой, стоя на балконе квартиры на третьем этаже.

В полицию поступило сообщение о семейном скандале в одном из многоэтажных домов Зашекснинского района. Полицейские выехали по указанному адресу и увидели, что с балкона третьего этажа, одной рукой держась за перила, [ Роскомнадзор] женщина. Сотрудники полиции успели схватить ее за руку и затащить в квартиру. Женщина была пьяна.

Ее доставили в полицию. В ходе беседы выяснилось, что 35-летняя женщина сама была инициатором скандала с матерью. Поссорившись с ней, она вышла на балкон с намерением совершить суицид, но не успела.