15 сентября вологжане смогут сдать кровь и пополнить регистр доноров костного мозга

15 сентября в Вологде пройдет акция, приуроченная к Дню доноров костного мозга. Добровольцы смогут сдать кровь на типирование и пополнить российский регистр.

Акция проводится при поддержке и координации благотворительного фонда "АдВита" (Санкт-Петербург). Процедура не отнимет много времени или сил, сдать 9 миллилитров крови на типирование могут люди в возрасте от 18 до 50 лет, никогда не болевшие гепатитом В или С, СПИДом. Сделать это можно будет с 11 до 16 часов в кабинетах лаборатории «Инвитро» (Вологда, улица Ленинградская, д.38). Перед процедурой необходимо ознакомиться со списком противопоказаний и записаться в специальной группе "ВКонтакте".

- Если клетки, совместимые с вашими, понадобятся конкретному пациенту, и вы подтвердите свое согласие стать донором, вам будет предложено приехать в клинику, где подробно расскажут о процедуре заготовки кроветворных стволовых клеток. Прежде чем стать реальным донором, вы пройдете полное медицинское обследование, цель которого – сделать забор клеток максимально безопасным, - сообщают организаторы.

После исследования клеток крови специалисты занесут потенциальных доноров в регистр Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Регистр носит имя обыкновенного мальчика из российской глубинки. Ему не нашлось донора, и он скончался в феврале 2015 года в НИИ им. Р.М. Горбачевой.

Донорство костного мозга во всем мире является добровольной и безвозмездной процедурой. Сегодня российским больным, которым требуется пересадка костного мозга, приходится платить тысячи евро только за подбор донора в иностранном регистре. Свой, российский банк доноров костного мозга создается в НИИ Р.М. Горбачевой, и очень важно, чтобы как можно больше людей вошли в этот регистр.

В Вологде уже проходили акции по сдаче крови на типирование. Прошлым летом на Newsvo вышло интервью со Светланой, которая после участия в одной из них стала первым вологодским неродственным донором костного мозга.