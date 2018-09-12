Роспись, кружевоплетение, плетение из ивы и бересты: студия "Вологодские росписи" приглашает на занятия

Студия «Вологодские росписи» приглашает вологжан в студии. С октября в здании музея -заповедника начнут работать студии по девяти направлениям: роспись графическая, авторская сюжетная картинка, кружевоплетение, плетение из ивы и бересты, лоскутная пластика, свободная кистевая роспись, традиционный костюм, вышивка, резьба по дереву.

- Стать участниками студий можно, начиная с 8- 9 лет, в зависимости от направления. Так, по направлению свободная кистевая роспись будут работать детская и взрослые группы. Дети принимаются с 8 лет. В мастерскую резьба по дереву приглашаем мальчиков с 12 - 13 лет. Все мастера, которые будут вести студии, имеют статус либо мастера народного художественного промысла, либо мастера России. Помимо занятий в студиях, студийцы смогут бесплатно посещать экспозиции музея - заповедника, как постоянные, так и те, которые к нам приезжают,- рассказали организаторы.

Группы есть на неделе и в выходные, как в дневное, так и в вечернее время. Занятия платные. Стоимость обучения в месяц 800 руб. - взрослые, 600 руб.- студенты, пенсионеры, 500 руб. - дети. Требуется предварительная запись по тел.: 8 (8172) 72-99-81; 8 (8172) 72-50-25.