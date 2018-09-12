«Треугольный сад» до сих пор не установлен на новом месте в Ковыринском парке

«Треугольный сад», ранее стоявший возле здания городского дома культуры в Вологде, начнут монтировать на новом месте – в Ковыринском парке – в течение ближайшей недели. Об этом рассказал Newsvo инициатор переноса, депутат Гордумы Борис Подольный.

Напомним, в конце марта архитекторы «Проектной группы 8», которые участвовали в разработке проекта деревянных скамеек возле ГДК, рассказали, что новый собственник здания университетской столовой демонтирует скамейки и хочет обустроить там проезд. Между тем мы выяснили, что земля, на которой стоят скамейки, принадлежит городу. А собственником здания оказался директор ООО "Респект-Недвижимость" Юрий Мельников. Тогда он рассказал журналистам, что конструкцию повредили во время уборки снега, а также, что скамейки установлены там незаконно, перекрывают пожарный проезд к зданию столовой и поэтому должны быть перенесены в другое место. Депутат Гордумы Борис Подольный выступил с инициативой переноса арт-объекта в Ковыринский парк.

В итоге в июле «Треугольный сад» распилили на части и перевезли в Ковырино, а Борис Подольный обратился к его создателям с просьбой приспособить конструкцию под новое место. 10 августа ТОС «Ковырино» сообщало в соцести, что автор проекта Вера Смирнова согласилась помочь вписать «Треугольный сад» в ландшафт парка. Тем не менее, судя по фотографиям, сделанным сегодня корреспондентом Newsvo, пока конструкция не установлена на новом месте.