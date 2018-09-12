Приставы забрали ружья и пистолеты у четырех вологжан, накопивших долги

У четверых вологжан арестовали оружие из-за накопленных долгов.

Владелец ружья «ТОЗ-78-01» задолжал по кредитным платежам свыше 60 тыс. руб., собственник карабина «Сайга-410К» и пистолета «МР-79-9ТМ» накопил долг в пользу банка в размере 150 тыс. руб. Вологжанин, в собственности которого находятся пистолет «ИЖ-79-9Т» и ружье «ИЖ-27-12», задолжал в пользу физического лица более 120 тыс. руб. У всех должников оружие забрали судебные приставы.

Кроме того, приставы произвели арест карабина «Сайга 410К-01», владелец которого задолжал в пользу «Газпром межрегионгаз Вологда» 5 тыс. руб.