В Вологде объявили набор в школу больничных клоунов

12.09.2018 [Общество]

В Вологде объявила новый набор школа больничных клоунов. В программу обучения входят теоретические занятия по психологии болеющего ребенка, истории клоунады и правилам работы в стационаре, практические занятия по актерскому мастерству, темпоритму, клоунаде, пантомиме, музыкальной импровизации и фокусам.

Обучение будет состоять из шести тренингов, которые пройдут в сентябре-октябре. Затем ученики школы применят полученные знания на практике в вологодской областной детской больнице №1.

Точное расписание занятий будет озвучено на первой ознакомительной встрече 19 сентября (время и место уточняется). Обучение бесплатное.

«Больничные клоуны» - проект вологодского благотворительного фонда «Хорошие люди».  Его цель - психологическое сопровождение и реабилитация детей, находящихся на длительном лечении, средствами клоунады, игротерапии. По сути, больничная клоунада является «смехотерапией».

- Когда ребёнок находится в больнице и порой без родителей, он претерпевает глобальные личностные проблемы и негативные эмоции. И не всегда медицинский персонал может оказать должное внимание этому ребёнку и оказать ту помощь, которая необходима. А клоун берёт на себя этот акцент, чтобы немножко увести ребёнка «из болезни», хотя бы на то период, когда он приходит в палату и взаимодействует с ним.  Наша задача – снизить тревогу, наша задача – убрать страх, наша задача- повысить самооценку, расслабить ребёнка и тогда процесс терапии будет проходить гораздо легче и проще, - сообщается в группе больничных клоунов в соцсети.

Всем, кто хотел бы стать больничным клоуном, необходимо оставить заявку в группе проекта в соцести или на сайте фонда. Обязательное условие: волонтер должен быть старше 21 года.

Тэги: больничные клоуны

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