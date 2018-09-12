Ремонтом ливневки на улице Предтеченской в Вологде займется ООО «Веста»

12.09.2018 [Общество]
Ремонтом ливневки на улице Предтеченской в Вологде займется ООО «Веста»

Аукцион на реконструкцию ливневой канализации на улице Предтеченской в Вологде выиграло ООО «Веста». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Напомним, что на ремонт 200 метров ливневой канализации на улице Предтеченской МУП «Вологдагорводоканал» планирует потратить 7 336 376 рублей. Аукцион на «выполнение работ по объекту: «Реконструкция ливневой канализации по ул. Предтеченской от ул. Козленской до ул. Герцена» первоначально должен был состояться 16 августа, но его отменили  из-за жалобы в УФАС ООО «Перспектива».

Фирма обратилась в антимонопольный орган, поскольку аукционная документация не соответствовала закону. Нарушение заключалось в том, что заказчик установил штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта без учета того, что участниками данной закупки выступают субъекты малого предпринимательства (процент был выше, чем это предусмотрено законом). В итоге УФАС обязало городскую администрацию внести изменения в документы закупки, и аукцион перенесли на 7 сентября. ООО «Веста» оказалось единственным его участником.

Контракт с победителем аукциона должны заключить в ближайшее время. После этого у подрядчика будет 90 дней, чтобы выполнить работы.

Согласно данным сайта rusprofile.ru, ООО «Веста» зарегистрировано в Вологде в апреле 2006 года. Директор – Александр Дюдин. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. ООО «Веста» участвовало в 29 государственных контрактах на сумму 71 582 802,15 в качестве поставщика.

Тэги: ливневка
Скриншот с сайта "ГИС Вологда"

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