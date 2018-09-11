Прокуратура потребовала проверить, куда были потрачены 120 млн рублей для «Шекснинской птицефабрики»

11.09.2018 [Экономика]

Получив за несколько лет субсудий из областного бюджета на общую сумму 120 миллионов рублей, «Шекснинская птицефабрика» накопила многомиллионные долги по зарплате.

На заседании  правительства исполняющий обязанности прокурора Вологодской области Алексей Васильков заявил о том, что прокуратурой области приняты меры прокурорского реагирования по факту наличия значительной задолженности по заработной плате перед работниками ООО «Паритет Вятка», который с 2016 года работает на производственной базе ОАО «Шекснинская птицефабрика». На данный момент в суд направлено более 450 исков о взыскании зарплаты.

«Одновременно департаменту финансов области предложено в рамках внутреннего финансового контроля рассмотреть вопрос о проведении проверки целевого расходования ранее выделенных указанному акционерному обществу бюджетных субсидий на сумму свыше 120 млн рублей», - пояснили в прокуратуре Вологодской области.

Это общая сумма субсидий, полученных «Шекснинской птицефабрикой» из областного бюджета по различным программам поддержки предпринимательства.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что "Шекснинская птицефабрика" остановила производство: из-за отсутствия кормов было полностью утеряно бройлерное стадо.

Учредитель ООО «Паритет Вятка» - ООО «Паритет» из Москвы. А учредитель "Паритета" - ООО "Деметра", аффилированное с агрохолдингом бывшей супруги главы "Роснефти" Марины Сечиной. Именно в "Деметру" весной 2016 гоад ушел работать бывший замгубернатора Николай Гуслинский.

 

Тэги: птицефабрики
Сюжет: Банкротство агрохолдинга "ОГО"

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