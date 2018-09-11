В Вологодской области нашли мертвыми двух пропавших грибников

Спасатели обнаружили мертвыми грибников, пропавших в Вытегорском и Кичменгско-Городецком районах. Оба мужчины пропали 9 сентября.

- Тело 54-летнего мужчины обнаружили спасатели 10 сентября на берегу озера Ундозреро в Вытегорском районе,- прокомментировали в пресс-службе областного УМЧС.

Труп второго мужчины обнаружили также накануне. Спасатели нашли мужчину в реке Ентала вблизи деревни Калинино в Кичменско-Городецком районе. Установлено, что это 62-летний житель Кичменско-Городецкого района.

Добавим, что в Харавском районе 9 сентября пропал 47-летний мужчина, ушедший в лес вблизи деревни Волонга. Его ищут.