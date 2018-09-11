Актер и режиссер Александр Михайлов приедет в Вологду на фестиваль «Рубцовская осень»

В Вологде с 12 по 15 сентября пройдет открытый фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень». Фестиваль, посвященный творчеству Николая Рубцова, состоится в областной столице в двадцать первый раз.

Завтра в 14 часов в фойе областной библиотеки пройдет акция «Прочитай Рубцова». Будет установлен «открытый микрофон», и все желающие смогут прочитать свои любимые стихи поэта. Ранее предполагалось, что акция состоится в аллее на проспекте Победы, но из-за неблагоприятного прогноза погоды ее решили перенести в здание. Читать Николая Рубцова будут завтра и в библиотеке на Конева, 6.

Официальное открытие фестиваля пройдет вечером 12 сентября в Вологодском драматическом театре. В 18 часов там начнется творческий вечер актера и кинорежиссера Александра Михайлова.

13 сентября в 11 часов в областной детской библиотеке на Советском проспекте, 20 откроется выставка «Над местами отроческих лет»: рубцовская тема в фотографиях Марины и Андрея Кошелевых. В 14 часов в центре «Забота» на улице Марии Ульяновой, 6 стартует литературно-музыкальная программа «В мире Рубцова, напевном и чистом…» вокального ансамбля «Каприс» преподавателей Череповецкой районной школы искусств. В этот же день зрителей приглашают посетить музыкально-поэтическую программу «Душа моя – это колокол» фолк-артели «Ёра Га» из Череповца. В 15 часов в музее-квартире Василия Белова на улице Октябрьской состоится открытие выставки одного портрета Генриха Асафова «Николай Рубцов». В 18 часов молодежный театр-студия «Сонет» представит спектакль «Уж сколько лет слоняюсь по планете» по мотивам стихов поэта.

Областной конкурс чтецов, посвященный творчеству Николая Рубцова, состоится 14 сентября в 11 часов в музейно-творческом центре художника Корбакова. Традиционный концерт возле памятника Николаю Рубцову начнется в тот же день в 15 часов. В 17 часов в центре писателя Василия Белова на улице Щетинина состоится презентация книги «Поэт Рубцов и Северо-Западное книжное издательство». Документальные истории издания сборников стихов «Лирика» и «Душа хранит» представит автор, член Союза писателей России Леонид Вересов.

15 сентября в мемориальной мастерской художника Пантелеева состоится творческая встреча с писателем, бардом Сергеем Крулем из Уфы. Начало в 13 часов.

Завершится фестиваль гала-концертом его участников, который стартует в 16 часов в областном колледже искусств на Горького, 105.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться в его группе в социальной сети.