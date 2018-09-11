В Вологде ищут пропавшего неделю назад 30-летнего мужчину

11.09.2018 [Происшествия]

В Вологде пропал 30-летний мужчина. 3 сентября Дмитрий Павлович Тропин ушел из дома и не вернулся.

По информации ПСО "ЮК - СПАС", он намеревался ехать в Санкт- Петербург автостопом. Последний раз говорил друзьям, что едет в электричке, предположительно в Череповец.

Приметы: рост 176-180 см, среднего телосложения, короткие темно-русые волосы. Был одет: черную футболку. При себе, возможно, имел документы и деньги.

ПСО "ЮК - СПАС" просит всех, кто располагает какой-либо информацией о Дмитрии Тропине, сообщить в полицию: 02, 112, 102 или координаторам группы по тел.: 8-921-123-88-80, 8-921-060-66-56

Тэги: пропавшие

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Грязовце двух педагогов вынудили уволиться с работы после участия в митинге против пенсионной реформы
Митинг в Вологде: «Мы, все 146 миллионов, работаем, чтобы 117 миллиардеров жили хорошо»
"Шекснинская птицефабрика" остановила производство: из-за отсутствия кормов утеряно 680 тысяч голов бройлерного стада
Вологжанку приговорили к 10 месяцам колонии за убийство при самообороне
В Вологде во дворе дома на улице Герцена насмерть сбили 93-летнего пенсионера
Житель Вологды сорвался со скалы в Анапе, делая селфи
Житель Подмосковья в магазине цифровой электроники Вологды подменил дорогой смартфон на дешевую реплику
В Междуреченском районе браконьер застрелил своего приятеля, приняв его за лося
По факту гибели 4-летней девочки на реке в Шекснинском районе возбудили уголовное дело
В Вологде стартовало интернет-голосование за схему движения при съезде с Октябрьского моста
10.09.2018 [Общество]

В Череповце пропали около миллиона рублей, заплаченных жителями за электричество через терминалы

1363
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Прокуратура потребовала проверить, куда были потрачены 120 млн рублей для «Шекснинской птицефабрики»
В Вологодской области нашли мертвыми двух пропавших грибников
Актер и режиссер Александр Михайлов приедет в Вологду на фестиваль «Рубцовская осень»
В Вологде ищут пропавшего неделю назад 30-летнего мужчину
Районы Вологодской области задолжали бизнесу более 200 млн рублей по госконтрактам
На автовокзале Череповца появился бесплатный Wi-Fi
В Харовске подросток потратил 13 тысяч рублей с чужой банковской карты
 
10.09.2018 [Общество]

Митинг в Вологде: «Мы, все 146 миллионов, работаем, чтобы 117 миллиардеров жили хорошо»

10409
0
11.09.2018 [БлогоVO]

О правильной профилактике СПИДа

276
0
11.09.2018 [Обзор Прессы]

«Обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную». Текст обращения Виктора Золотова к Алексею Навальному

3
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика