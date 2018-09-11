В Вологде ищут пропавшего неделю назад 30-летнего мужчину

В Вологде пропал 30-летний мужчина. 3 сентября Дмитрий Павлович Тропин ушел из дома и не вернулся.

По информации ПСО "ЮК - СПАС", он намеревался ехать в Санкт- Петербург автостопом. Последний раз говорил друзьям, что едет в электричке, предположительно в Череповец.

Приметы: рост 176-180 см, среднего телосложения, короткие темно-русые волосы. Был одет: черную футболку. При себе, возможно, имел документы и деньги.

ПСО "ЮК - СПАС" просит всех, кто располагает какой-либо информацией о Дмитрии Тропине, сообщить в полицию: 02, 112, 102 или координаторам группы по тел.: 8-921-123-88-80, 8-921-060-66-56