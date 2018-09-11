Районы Вологодской области задолжали бизнесу более 200 млн рублей по госконтрактам

11.09.2018 [Экономика]

Задолженность муниципальных образований Вологодской области по госконтрактам превысила 200 миллионов рублей. Это деньги, которые местные власти должны выплатить фирмам за выполненные работы в рамках госзаказов.

Исполняющий обязанности прокурора области Алексей Васильков сообщил на заседании  правительства области, что неисполнение обязательств государственных и муниципальных заказчиков носит массовый характер.

«Благодаря вмешательству органов прокуратуры области уже погашена просроченная кредиторская задолженность муниципальных заказчиков перед предпринимателями на сумму свыше 4,6 млн. рублей, задолженность государственных заказчиков Вологодской области - на сумму 3,4 млн. рублей», - пояснили в прокуратуре Вологодской области.

В областной прокуратуре рассказали, что большинство неоплаченных контактов - это оплата коммунальных ресурсов.

В частности, власти Бабаевского и Вытегорского районов лишь недавно по требованию прокуратуры погасили задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за предоставление коммунальных услуг различным бюджетным организациям.

 

Тэги: бюджет, ЖКХ, бизнес

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