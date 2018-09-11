Районы Вологодской области задолжали бизнесу более 200 млн рублей по госконтрактам
Задолженность муниципальных образований Вологодской области по госконтрактам превысила 200 миллионов рублей. Это деньги, которые местные власти должны выплатить фирмам за выполненные работы в рамках госзаказов.
Исполняющий обязанности прокурора области Алексей Васильков сообщил на заседании правительства области, что неисполнение обязательств государственных и муниципальных заказчиков носит массовый характер.
«Благодаря вмешательству органов прокуратуры области уже погашена просроченная кредиторская задолженность муниципальных заказчиков перед предпринимателями на сумму свыше 4,6 млн. рублей, задолженность государственных заказчиков Вологодской области - на сумму 3,4 млн. рублей», - пояснили в прокуратуре Вологодской области.
В областной прокуратуре рассказали, что большинство неоплаченных контактов - это оплата коммунальных ресурсов.
В частности, власти Бабаевского и Вытегорского районов лишь недавно по требованию прокуратуры погасили задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за предоставление коммунальных услуг различным бюджетным организациям.