На автовокзале Череповца появился бесплатный Wi-Fi

11.09.2018 [Общество]

Новая зона бесплатного Wi-Fi открылась на автовокзале Череповца. Как сообщает официальный сайт мэрии Череповца, пользоваться интернетом можно в здании вокзала и на привокзальной площади через точку доступа iCity-Izet.

Доступ в интернет осуществляется по номеру телефона.

- Страницы открываются не очень быстро, но все работает», - рассказала пресс-секретарь автоколонны № 1456 Наталья Елисеева.

Всего в Череповце 16 бесплатных зон Wi-Fi.

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