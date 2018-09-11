На автовокзале Череповца появился бесплатный Wi-Fi

Новая зона бесплатного Wi-Fi открылась на автовокзале Череповца. Как сообщает официальный сайт мэрии Череповца, пользоваться интернетом можно в здании вокзала и на привокзальной площади через точку доступа iCity-Izet.

Доступ в интернет осуществляется по номеру телефона.

- Страницы открываются не очень быстро, но все работает», - рассказала пресс-секретарь автоколонны № 1456 Наталья Елисеева.

Всего в Череповце 16 бесплатных зон Wi-Fi.