В Харовске подросток потратил 13 тысяч рублей с чужой банковской карты

В Харовске 17-летнего подростка подозревают в хищении денег с чужой банковской карты.

По версии следствия, днем 21 июля этого года юноша нашел у магазина банковскую карту местной жительницы. На карте действовала бесконтактная оплата, и молодой человек оплатил ей свои покупки. До 24 июля он продолжал пользоваться этой картой покупки в магазинах и иных торговых точках города, потратив 13 тысяч рублей.

- В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия совершения несовершеннолетним преступления. Сколько всего было денежных средств на карте, уточняется.,- сообщается на сайте регионального следственного комитета.

В отношение подростка возбуждено уголовное дело по статье "Кража".