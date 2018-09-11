В Харовске подросток потратил 13 тысяч рублей с чужой банковской карты

11.09.2018 [Происшествия]

В Харовске 17-летнего подростка подозревают в хищении денег с чужой банковской карты.

По версии следствия, днем 21 июля этого года юноша нашел у магазина банковскую карту местной жительницы. На карте действовала бесконтактная оплата, и молодой человек оплатил ей свои покупки. До 24 июля он продолжал пользоваться этой картой покупки в магазинах и иных торговых точках города, потратив 13 тысяч рублей.

- В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства  произошедшего, а также причины и условия совершения несовершеннолетним преступления. Сколько всего было денежных средств на карте, уточняется.,- сообщается на сайте регионального следственного комитета.

В отношение подростка возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

 

Тэги: кража, подростки, банковская карта

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