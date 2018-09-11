Кирилло-Белозерский музей-заповедник разыграет годовой абонемент на посещение своих выставок

11.09.2018 [Общество]

Бесплатный годовой абонемент на посещение Кирилло-Белозерского музея заповедника выиграет победитель интернет-викторины, посвященной архитектуре, истории и культуре монастыря и окрестных обителей.

- Участвовать в опросе может любой желающий, независимо от возраста и места проживания. Вас ждут 20 закрытых и 5 открытых вопросов, ответив на которые правильно, сможете получить приятные бонусы, - сообщают организаторы.

Всего будет определены три победителя. Тот, кто наберет наибольшее количество баллов за правильные ответы и займет первое место, получит годовой абонемент, второе место – полугодовой, третье – квартальный.

Задания в форме анкеты будут опубликованы с 14 сентября по 5 октября в социальных сетях Кирилло-Белозерского музея-заповедника «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники». Подведение итогов запланировано на 4 октября 2018 года.

Положение о конкурсе размещено на официальном сайте музея-заповедника.

Тэги: Кирилло-Белозерск, музей-заповедник

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Грязовце двух педагогов вынудили уволиться с работы после участия в митинге против пенсионной реформы
Митинг в Вологде: «Мы, все 146 миллионов, работаем, чтобы 117 миллиардеров жили хорошо»
"Шекснинская птицефабрика" остановила производство: из-за отсутствия кормов утеряно 680 тысяч голов бройлерного стада
Вологжанку приговорили к 10 месяцам колонии за убийство при самообороне
В Вологде во дворе дома на улице Герцена насмерть сбили 93-летнего пенсионера
Житель Вологды сорвался со скалы в Анапе, делая селфи
Житель Подмосковья в магазине цифровой электроники Вологды подменил дорогой смартфон на дешевую реплику
В Междуреченском районе браконьер застрелил своего приятеля, приняв его за лося
По факту гибели 4-летней девочки на реке в Шекснинском районе возбудили уголовное дело
В Вологде стартовало интернет-голосование за схему движения при съезде с Октябрьского моста
10.09.2018 [Общество]

В Вологде стартовало интернет-голосование за схему движения при съезде с Октябрьского моста

1968
0
07.09.2018 [Общество]

В Грязовце двух педагогов вынудили уволиться с работы после участия в митинге против пенсионной реформы

11344
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Прокуратура потребовала проверить, куда были потрачены 120 млн рублей для «Шекснинской птицефабрики»
В Вологодской области нашли мертвыми двух пропавших грибников
Актер и режиссер Александр Михайлов приедет в Вологду на фестиваль «Рубцовская осень»
В Вологде ищут пропавшего неделю назад 30-летнего мужчину
Районы Вологодской области задолжали бизнесу более 200 млн рублей по госконтрактам
На автовокзале Череповца появился бесплатный Wi-Fi
В Харовске подросток потратил 13 тысяч рублей с чужой банковской карты
 
10.09.2018 [Общество]

Митинг в Вологде: «Мы, все 146 миллионов, работаем, чтобы 117 миллиардеров жили хорошо»

10409
0
11.09.2018 [БлогоVO]

О правильной профилактике СПИДа

277
0
11.09.2018 [Обзор Прессы]

«Обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную». Текст обращения Виктора Золотова к Алексею Навальному

6
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика