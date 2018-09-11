Кирилло-Белозерский музей-заповедник разыграет годовой абонемент на посещение своих выставок

Бесплатный годовой абонемент на посещение Кирилло-Белозерского музея заповедника выиграет победитель интернет-викторины, посвященной архитектуре, истории и культуре монастыря и окрестных обителей.

- Участвовать в опросе может любой желающий, независимо от возраста и места проживания. Вас ждут 20 закрытых и 5 открытых вопросов, ответив на которые правильно, сможете получить приятные бонусы, - сообщают организаторы.

Всего будет определены три победителя. Тот, кто наберет наибольшее количество баллов за правильные ответы и займет первое место, получит годовой абонемент, второе место – полугодовой, третье – квартальный.

Задания в форме анкеты будут опубликованы с 14 сентября по 5 октября в социальных сетях Кирилло-Белозерского музея-заповедника «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники». Подведение итогов запланировано на 4 октября 2018 года.

Положение о конкурсе размещено на официальном сайте музея-заповедника.