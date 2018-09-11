Череповчанина, убившего возлюбленную из ревности, приговорили к 9 годам лишения свободы

В Череповце вынесли приговор 48-летнему мужчине, который убил сожительницу, застав ее в компании другого мужчины. Трагедия произошла в одной из квартир города в августе 2017 года.

Следствием и судом было установлено, что утром 25 августа 2017 года подсудимый пришел в квартиру женщины и, застав там постороннего, поссорился с возлюбленной.

- Ее знакомый в комнате не задержался и сразу же ушел, а подсудимый из ревности в ходе конфликта нанес потерпевшей один удар ножом в шею. Смерть пострадавшей наступила на месте происшествия в результате ранения и кровопотери, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Мужчина, условно осужденный ранее за кражу и находившийся на испытательном сроке в момент преступления, был задержан следователями и заключен под стражу.

Изначально он отказывался давать какие-либо показания, после совершения преступления сломал и выбросил нож, попытался избавиться от следов крови. Тем не менее, после предъявления всех собранных в отношении него доказательств, череповчанин признался следователям в содеянном.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.