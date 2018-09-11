Защитника «Северстали» Ивана Лекомцева оштрафовали за удар соперника клюшкой между ног

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ выписал матч-штраф защитнику череповецкой «Северстали» Ивану Лекомцеву за удар соперника клюшкой между ног. Инцидент произошел в конце второго периода матча против рижского «Динамо», который череповчане выиграли со счетом 2:3 ОТ.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, Ивана Лекомцева оштрафовали и дисквалифицировали на один матч.

Таким образом, он не сможет помочь своей команде в сегодняшнем матче против братиславского «Слована».