Защитника «Северстали» Ивана Лекомцева оштрафовали за удар соперника клюшкой между ног

11.09.2018 [Спорт]

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ выписал матч-штраф защитнику череповецкой «Северстали» Ивану Лекомцеву за удар соперника клюшкой между ног. Инцидент произошел в конце второго периода матча против рижского «Динамо», который череповчане выиграли со счетом 2:3 ОТ.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, Ивана Лекомцева оштрафовали и  дисквалифицировали на один матч.

Таким образом, он не сможет помочь своей команде в сегодняшнем матче против братиславского «Слована».

Тэги: хоккей

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