В Вологодском районе открыли новый цех по производству комбикормов

07.09.2018 [Общество]

Новый современный цех по производству комбикормов открыли сегодня в деревне Фофанцево Вологодского района. Оборудование установили в кормозаготовительном цехе СХПК «Присухонское».

- На сегодняшний день СХПК «Присухонское» установило в кормозаготовительном цехе современнейшее оборудование. Кормов на имеющееся стадо будет расходоваться меньше, но продуктивность стада станет еще выше. Это более сбалансированные, грамотно подготовленные корма, которые дадут такой высокий результат. На производстве установлена очень мощная система очистки: шлаки и шелуха отделяются на ранней стадии. Это значит, что коровы будут получать более удобоваримое питание, а их продуктивность станет еще выше, - рассказал заместитель губернатора Михаил Глазков.

Благодаря установке современных мощностей, цех может выпускать до 4 тонн качественного комбинированного корма в час, причем при необходимости можно менять рецептуру. Все оборудование автоматизировано. Данные выводятся на компьютер, и в режиме реального времени можно отслеживать, что происходит на производстве, оперативно управлять оборудованием из любой точки мира. Общая стоимость проекта – порядка 40 миллионов рублей, сообщается на сайте правительства Вологодской области.

 

Тэги: корма

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