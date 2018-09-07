В Грязовце двух организаторов митинга против пенсионной реформы вынудили уволиться с работы

В Грязовце организаторов митинга против повышения пенсионного возраста Евгению Копничеву и Людмилу Ковригину вынудили уволиться с работы. Женщины рассказали Newsvo, что были педагогами местной школы-интерната для слабослышащих, но после того, как они выступили во время акции, им объяснили, что продолжать трудиться на прежнем месте работы они не смогут.

"Проработка"

Евгения Копничева рассказывает, что проблемы на работе начались еще задолго до митинга – с 2014 года, когда она и ее коллега стали депутатами земского собрания.

- Мы стали депутатами, и начали изучать документы, и в прокуратуру на главу писали не один раз, выявляли всякие ошибки в нормативных актах. А школа у нас областная, департаментская, и отношения к районному управлению образования мы не имеем. А до нас как дотянуться? Ни начальник управления образования, ни глава района на нас повлиять не могли. Поэтому с самого начала стали жаловаться они в департамент – по указке главы его заместители в департамент ездили, звонили. А департамент уже начал воздействовать на нашего директора: «Очень активно себя ведут, позорят честь учителя и прочее…» В общем, говорили директору, что нужно сделать так, чтобы мы замолчали, - говорит Евгения.

По ее словам, директор неоднократно вызывала на разговор и ее, и коллегу, говорила о том, что хватит «лезть, куда не надо» и цепляться.

- Как мы куда-нибудь напишем, нажалуемся, с критикой выступим – нас опять вызывают и начинается «проработка», - говорит Евгения.

После митинга

Эта ситуация тянулась несколько лет, но, тем не менее, женщины продолжали работать. Однако после митинга против пенсионной реформы, который прошел в Грязовце 5 июля, это стало невозможно.

- Я на митинге рассказала о том, как нашему главе района незаконно дали звание почетного гражданина Грязовецкого района. У меня в тот момент была тесная работа с прокуратурой в тот момент, мне сказали, что прокурор нашел несколько фактов, когда людям отказывали в получении этого звания по основанию, которое не помешало Лупандину его получить. Я все это озвучила на митинге. У нас директор была в отпуске, из отпуска пришла, и ей из департамента позвонили, и начала «проработку»: посмотрите митинг от 5 числа, что это такое. Директора вызвали в Вологду с нашими биографиями и предложениями, что с нами делать, - рассказывает Евгения.

Через неделю директор вызвала сначала Евгению, потом Людмилу на разговор.

- Сказала: «Лучше будет, если ты уволишься сама, чем это сделаю я». А у меня аттестация должна была в августе быть, мне сказали, что не дадут мне аттестоваться. «Ты не святая, докопаться можно». В общем, нервотрепка, - говорит Евгения.

В итоге Людмила уволилась 21 августа, а Евгения – 28 августа.

- Мы закон нарушаем? Нет! Но мы мешаем жить главе района и главе управления образования. А им мешать нельзя. И вот мы все взвесили, и написали заявление по соглашению сторон. Нас даже не заставили отрабатывать. Ушли спокойно. Уже просто брезгливо все, противно это, - говорит Евгения.

Newsvo попытался также связаться по телефону с Людмилой Ковригиной, но она сказала, что очень расстроена из-за произошедшего и не готова общаться с журналистами.

Директор грязовецкой школы-интерната для слабослышащих Наталья Смирнова пояснила Newsvo, что не считает необходимым как-либо комментировать эту ситуацию: