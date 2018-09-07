Четверо жителей Вологодского района украли месячного теленка с фермы в Снасудово и убили

07.09.2018 [Происшествия]

В Вологодском районе полицейские раскрыли кражу месячного теленка из коровника в деревне Снасудово. О происшествии в районный отдел УМВД сообщил работник фермерского хозяйства. Мужчина рассказал, что отсутствие животного обнаружилось утром, когда он пришел в коровник. Ущерб составил порядка 40 тысяч рублей.

По подозрению в совершении кражи задержали 39-летнего и 22-летнего местных жителей. В отделе полиции подозреваемые пояснили следователю, что мысль похитить теленка пришла к ним во время совместнойт пьянки.

- Мужчины разбили окно, вынесли из коровника животное и вывезли на легковом автомобиле к Лисицинскому карьеру, где разделали на мясо и спрятали в кустах. Сотрудники полиции задержали их, помешав забрать мясо, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Также в ходе проверки полицейские установили, что к совершению преступления причастны еще двое 30-летних мужчин. По факту совершенного преступления следственным отделом ОМВД России по Вологодскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 (Кража).

Тэги: кража, животные

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