В Череповце на 967 мест расширили городское кладбище №1

В Череповце расширили территорию старейшего кладбища на улице Городского Питомника. Новый участок рассчитан на 967 захоронений, сообщает официальный сайт мэрии.

«Мы подготовили карты под захоронения, провели дренажные работы, проложили дороги и установили сходы с них, — доложил директор МКУ «Спецавтотранс» Андрей Кириллов. — Все запроектировано по нормам и правилам. Вдоль забора предусмотрена санитарная зона шириной в 10 метров. Положение о кладбище мы разработаем, но хотелось бы, чтобы здесь не было оградок, чтобы это было цивилизованное захоронение».

Одна из проблем городских кладбищ — переполненные мусорные контейнеры, которыми незаконно пользуются похоронные предприятия и гаражные кооперативы. Елена Авдеева поручила в течение месяца выявлять нарушителей и предупреждать об ответственности. Если реакции не последует — штрафовать.

На новом участке первого кладбища недостатка в мусорных контейнерах не будет, заверил Андрей Кириллов.

Открыть участок планируется весной 2019 года.