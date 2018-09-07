Гашиш, грибы и амфетамин нашли полицейские в гараже у наркодиллера в Череповце

07.09.2018 [Происшествия]

Череповецкие полицейские перекрыли крупный канал сбыта наркотиков через тайники-закладки. Выйти на двух наркодиллеров удалось после задержания одного из их покупателей.

Так, при проверке информации, поступившей в отдел наркоконтроля,  в ВАЗе, принадлежащем 38-летнему мужчине, оперативники обнаружили в салоне несколько свертков с веществом растительного происхождения и пакетик с веществом синтетического происхождения. Экспертиза показала, что изъятое - гашиш общей массой 3,348 грамма и амфетамин массой 1,424 грамма. Мужчину доставили в отдел. В ходе беседы задержанный рассказал, что запрещенное вещество он купил на территории города через тайниковую закладку.

После этого при попытке сбыть наркотики задержали 45-летнего череповчанина. У него изъяли 10 фольгированных свертков с гашишем общей массой 8,781 грамма. В квартире мужчины нашли и изъяли 26,06 грамма амфетамина и 140,297 грамма гашиша.

Также в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории одного из гаражно-строительных кооперативов в Северном районе города металлургов, оперативники задержали 47-летнего мужчину, который поставлял наркотики ранее задержанному 45-летнему череповчанину. В его гараже оперативники обнаружили и изъяли 4 вида наркотиков: гашиш – 101,58 грамма, МДМА – 25,766 грамма, наркосодержащие грибы – 21,90 грамма и амфетамин – 70,095 грамма.

Как сообщается на сайте управления УМВД по Вологодской области, в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по фактам хранения, приобретения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере.

Тэги: наркотики
Фото пресс-службы областного УМВД

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