В Музее кружева в Вологде будут учить кружевоплетению

Студия кружевоплетения заработает при Музее кружева в Вологде с 1 октября. Программа рассчитана на студентов, взрослых и пенсионеров.

- Занятия будут проходить один раз в неделю по два часа как в будни, так и в выходные дни. Кроме практических уроков для участников будут проводиться экскурсии по экспозиции и временным выставкам Музея кружева, - сообщают организаторы.

Вести занятия будут мастер народно-художественных промыслов Вологодской области, профессиональная кружевница Иля Верещагина и выпускница Губернаторского колледжа народных промыслов Марина Колосова.

Стоимость четырех занятий: 500 рублей – для студентов, пенсионеров и многодетных родителей; 700 рублей – для взрослых. Оплата производится за один месяц.

Перед первым занятием для будущих студийцев состоится на организационное собрание, на котором расскажут об инструментах и материалах, которые пригодятся на занятиях. Для посещения собрания необходима предварительная запись по телефону: 8 (8172) 72-16-56.