В реке Матинга в Череповецком районе массово гибнет рыба

07.09.2018 [Общество]

В Череповецком районе массово гибнет рыба. Мертвого малька местные жители обнаружили утром 28 августа на берегу реки Матинги, недалеко от места, где река впадает в Рыбинское водохранилище, пишет районная газета "Сельская новь".  Рыбак Александр Огурцов рассказал журналистам, что признаков загрязнения реки он не увидел. Запах ощущался, но уже из-за разложения рыбы. Через несколько дней в соцсетях другие рыбаки жаловались на прибрежную вонь.

Журналисты газеты составили официальный запрос в отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ярославской и Вологодской (Череповецкий район) областям. На прошлой неделе его специалисты и представитель Верхневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» побывали на Матинге.

- По предварительной версии, произошел замор - гибель рыбы от кислородного голодания. Причины, скорее всего, естественные. Снижение уровня воды и высокая температура окружающей среды, видимо, привели к активному цветению сине-зеленых водорослей. А это, в свою очередь, - к снижению количества кислорода в воде. Тем не менее, ярославский рыбнадзор пока не сделал окончательных выводов. Расследование продолжается, - сообщается в газете.

Вывод о точной причине гибели рыбы специалисты сделают в течение месяца.

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Фото с сайта газеты "Сельская новь".

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