Экс-директора "Шекснинского бройлера" подозревают в неправомерных действиях при банкротстве

07.09.2018 [Общество]

Полиция возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора "Шекснинского бройлера" Юрия Дудко. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), сообщает прокуратура Вологодской области.

Кроме того, ведомство проводит проверку соблюдения трудовых прав сотрудников ООО "Паритет Вятка", которое последние два года использовало мощности обанкротившейся "Шекснинской птицефабрики". Установлено, что в июле 2018 года перед работниками указанного предприятия образовалась задолженность по заработной плате, и в настоящее время долг составляет более 8 млн. рублей. Мировому судье Вологодской области по судебному участку № 40 уже направлено более 450 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, в адрес учредителя организации внесено представление об устранении нарушений закона. Проверка продолжается.

В отношении генерального директора ООО «Паритет Вятка» также вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Как ранее сообщал Newsvo, в среду стало известно, что губернатор Вологодской области поручил подготовить обращение в генеральную прокуратуру «для оценки деятельности руководства» «Шекснинской птицефабрики». Сейчас ситуация на предприятии критическая: бройлерное стадо уничтожено из-за отсутствия кормов, перебои с кормлением были замечены и у родительского стада. Производство остановлено, началось сокращение трудового коллектива, сотрудникам стали задерживать заплату.

- С конца июля 2018 года у предприятия не было финансовых средств, что стало, на наш взгляд, причиной неэффективной губительной хозяйственной деятельности., - заявил замгубернатора Вологодской области Михаил Глазков.

«Шексниский бройлер» был объявлен банкротом в конце августа 2017 года, сейчас птицефабрикой управляет ООО «Паритет Вятка».

ООО «Паритет Вятка» принадлежит ООО «Паритет», которое, как писали в 2016 году "Ведомости", является владельцем «Вологодской птицы» и «Шекснинского бройлера».  Собственники ООО «Паритет» - ООО «Фобос» (51%) и ООО «Деметра». Владельцы «Фобоса», по данным ЕГРЮЛ, – Хизир Атакуев (49%) и Марина Сечина (51%), чье имя и ИНН полностью совпадают с именем и ИНН бывшей супруги президента «Роснефти» Игоря Сечина.

 

Тэги: птицефабрики, банкротство

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