Житель Кадникова ударил собутыльника ножом и оставил умирать на лестничной клетке

32-летний житель Кадникова арестован по подозрению в убийстве собутыльника. Трагедия произошла в одной из квартир 29 августа.

По версии следствия, между хозяином жилья и его приятелем произошла ссора из-за нежелания гостя покинуть квартиру после застолья. В ходе конфликта подозреваемый ударил 43-летнего знакомого ножом в область правого бедра.

- Испугавшись содеянного, он замыл следы крови и вытащил пострадавшего на лестничную площадку, где от полученных телесных повреждений потерпевший вскоре скончался, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый находится под стражей, ведется следствие.