В Тотемском районе "Газель" сбила дорожника и врезалась в КамАЗ
07.09.2018 [Происшествия]
В Тотемском районе "Газель" сбила рабочего, ремонтировавшего дорогу, а потом врезалась в КамАЗ. ДТП произошло накануне около 9 утра на 85 км автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск.
По предварительным данным областного УГИБДД, москвич за рулем "Газели" допустил наезд на 32-летнего мужчину-дорожника, а потом столкнулся с КамАЗом, который также участвовал в производстве дорожных работ.
В результате ДТП пешеход с травмами находится на стационарном лечении.
Фото управления ГИБДД
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