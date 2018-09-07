В Тотемском районе "Газель" сбила дорожника и врезалась в КамАЗ

В Тотемском районе "Газель" сбила рабочего, ремонтировавшего дорогу, а потом врезалась в КамАЗ. ДТП произошло накануне около 9 утра на 85 км автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск.

По предварительным данным областного УГИБДД, москвич за рулем "Газели" допустил наезд на 32-летнего мужчину-дорожника, а потом столкнулся с КамАЗом, который также участвовал в производстве дорожных работ.

В результате ДТП пешеход с травмами находится на стационарном лечении.