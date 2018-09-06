«Вологодскую слободу» передали из областной в городскую собственность

Ярмарку деревянного домостроения «Вологодская слобода» передали из областной в городскую собственность. Ранее площадка возле моста 800-летия Вологды находилась в ведении регионального правительства, теперь заниматься ее развитием будет городской Центр содействия развитию предпринимательства и туризма.

«Хочу заверить всех предпринимателей, что направление работы этой площадки останется прежним. Однако территорию ждут некоторые изменения. Мы видим, что здесь нет посетителей, а деревянные экспонаты занимают субарендаторы. Первая задача, которую я ставлю, – это проведение ревизии каждого деревянного объекта. Необходимо определить собственников каждого экспоната. Второе – нам предстоит разобраться с сетями электро-, газо- и водоснабжения. Также нужно разработать план по работе ярмарки деревянного домостроения. Мы должны «вдохнуть жизнь» в Вологодскую слободу», – прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Площадка будет работать в формате ярмарки деревянного домостроения. Такой формат правовых отношений был принят после совместного обсуждения на рабочей группе при участии предпринимателей. Теперь представителям бизнеса, которые занимают земельные участки, нужно заключить договоры с Центром содействия развитию предпринимательства и туризма. Сейчас в двух десятках деревянных экспонатов работают порядка 40 организаций: строительные компании, студии дизайна и ландшафтных работ.

Ярмарка деревянного домостроения будет выполнять несколько задач. Кроме демонстрации возможностей вологодских строителей, площадка будет использоваться для проведения городских праздников, молодежных сборов, туристских выставок, сообщает пресс-служба городской администрации.