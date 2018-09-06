«Вологодскую слободу» передали из областной в городскую собственность

06.09.2018 [Общество]

Ярмарку деревянного домостроения «Вологодская слобода» передали из областной в городскую собственность. Ранее площадка возле моста 800-летия Вологды находилась в ведении регионального правительства, теперь заниматься ее развитием будет городской Центр содействия развитию предпринимательства и туризма.

«Хочу заверить всех предпринимателей, что направление работы этой площадки останется прежним. Однако территорию ждут некоторые изменения. Мы видим, что здесь нет посетителей, а деревянные экспонаты занимают субарендаторы. Первая задача, которую я ставлю, – это проведение ревизии каждого деревянного объекта. Необходимо определить собственников каждого экспоната. Второе – нам предстоит разобраться с сетями электро-, газо- и водоснабжения. Также нужно разработать план по работе ярмарки деревянного домостроения. Мы должны «вдохнуть жизнь» в Вологодскую слободу», – прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Площадка будет работать в формате ярмарки деревянного домостроения. Такой формат правовых отношений был принят после совместного обсуждения на рабочей группе при участии предпринимателей. Теперь представителям бизнеса, которые занимают земельные участки, нужно заключить договоры с Центром содействия развитию предпринимательства и туризма. Сейчас в двух десятках деревянных экспонатов работают порядка 40 организаций: строительные компании, студии дизайна и ландшафтных работ.

Ярмарка деревянного домостроения будет выполнять несколько задач. Кроме демонстрации возможностей вологодских строителей, площадка будет использоваться для проведения городских праздников, молодежных сборов, туристских выставок, сообщает пресс-служба городской администрации.

Тэги: домостроение

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде предлагают изменить схему движения транспорта в центре города
В Вологде уволился начальник управления соцзащиты, опеки и попечительства Григорий Поляков
Вологодская область может лишиться 1 млрд рублей, выделенного "Газпромом" на соцобъекты, из-за безответственности глав районов
Гулять так гулять: вологодский «Презентационно-сервисный центр» в августе объявил госзакупки на сумму более 10 млн рублей
Вологодский городской суд продлил арест Антона Мусихина и Алексея Осокина до 4 декабря
Красный мост в Вологде не приняли после ремонта из-за замечаний
Ремонт Октябрьского моста в Вологде разобьют на два этапа
В Вологодском госуниверситете вместо 14 факультетов создали 7 институтов
"Шекснинская птицефабрика" остановила производство: из-за отсутствия кормов утеряно 680 тысяч голов бройлерного стада
В Череповце сотрудница ГИБДД эвакуировала людей из горящего дома
30.08.2018 [БлогоVO]

В Германии каждое дерево имеет свой номер

1048
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Вологодскую слободу» передали из областной в городскую собственность
В Череповце на центральной улице перевернулась "Газель"
Евгений Ройзман приедет в Вологду на семинар «Музей и коллекционеры»
Футбольный клуб "Череповец" завоевал бронзу первенства "Золотое кольцо"
В Вологде на базе детского сада "Ивушка" открыли модульный автогородок
Занятия по японской живописи стартуют в художественном музее Череповца с 16 сентября
Череповчанин задушил знакомую веревкой, когда та не позволила остаться у нее на ночь
 
31.08.2018 [Общество]

Гулять так гулять: вологодский «Презентационно-сервисный центр» в августе объявил госзакупки на сумму более 10 млн рублей

6538
0
06.09.2018 [БлогоVO]

Сезонное.  Насчет школьной формы скажу

308
0
29.08.2018 [Обзор Прессы]

Прерванная реставрация: почему отрасль, спасающая памятники культуры, сама готова развалиться

1736
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика