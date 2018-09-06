В Череповце на центральной улице перевернулась "Газель"

В Череповце сегодня около 11.50 на проспекте Победы перевернулась "Газель" : у машины на ходу оторвался задний мост.

Как рассказали Newsvo в отделе ГИБДД по Череповцу, 30-летний водитель "Газели" двигался по проспекту Победы в сторону улицы Сталеваров. На перекрестке с улицей Вологодская он услышал стук и снизил скорость. Уже через несколько минут "Газель" перевернулась. Задний мост вместе с задними колесами оторвался и укатился назад. Водитель "Газели" не пострадал. Сзади грузовика машин не было, поэтому обошлось без жертв и повреждений других транспортных средств.

Оказалось, что на "Газели" незаконно было установлено газовое оборудование. Разрешение на его установку водитель предоставить не смог. Чтобы избежать утечки и взрыва газа, на место были вызваны МЧС.

Сотрудники МЧС проверили газовый 40-литровый баллон. Убедившись, что утечки газа нет, они перевернули "Газель", затем кран оттащил ее к обочине.