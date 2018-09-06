Евгений Ройзман приедет в Вологду на семинар «Музей и коллекционеры»

06.09.2018 [Общество]

Российский политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман приедет в Вологду на научно-практический семинар Вологодского музея-заповедника «Музей и коллекционеры: историческая ретроспектива и современный этап». Он пройдет в областной столице 18 и 19 сентября.

В семинаре примут участие руководители и сотрудники российских музеев, историки, культурологи, музееведы, краеведы, библиотечные работники, преподаватели вузов, студенты профильных учебных заведений. Евгений Ройзман выступит как коллекционер и основатель первого частного музея икон в России – музея Невьянской иконы. Он также является почетным членом Российской академии художеств и член Союза писателей России.

Подробнее о семинаре можно прочитать на сайте Вологодского музея-заповедника.

Тэги: музей, коллекция

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