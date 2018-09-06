Футбольный клуб "Череповец" завоевал бронзу первенства "Золотое кольцо"

Футбольный клуб "Череповец" стал бронзовым призёром первенства межрегиональной федерации футбола "Золотое кольцо". В заключительном матче чемпионата среди любительских команд 3 лиги череповчане разгромили тверскую "СШОР-Волга" со счетом 7:0. В составе "желто-черных" дублями отметились Денис Подрядчиков и лучший бомбардир 3 лиги Антон Балашов.

Напомним, что год назад ФК "Череповец" занял первое место.



Вологодские "4 сада", дебютный для себя сезон в 3 лиги, среди любительских команд, завершили сезон на 6 строчке. В последнем матче вологжане в гостях уступили молодежной команде ивановского "Текстильщика" со счетом 0:4