В Вологде на базе детского сада "Ивушка" открыли модульный автогородок

06.09.2018 [Общество]
В Вологде на базе детского сада "Ивушка" открыли модульный автогородок

В Вологде на базе детского сада "Ивушка" появился модульный автогородок, с помощью которого дошкольников будут обучать основам безопасного поведения на дорогах. Городок разделен на две зоны : теоретичекую и практическую.

Теоретическая зона оснащена тематическими плакатами и специализированным компьютерным комплексом, с помощью которого в игровой форме воспитанникам будут рассказывать об основах ПДД и проверять их знания.

В зале для практической подготовки созданы условия, имитирующие реальное автомобильное движение на улицах города: на полу нанесена дорожная разметка, пешеходные переходы, установлены знаки, остановки общественного транспорта и действующие светофоры. При этом автогородок оснащен двумя детскими электромобилями и двумя велосипедами для проведения практических занятий, сообщается на сайте правительства  Вологодской области.

- Приучать ребенка к правильному поведению на дорогах нужно как можно раньше, с того момента, когда он начинает ходить самостоятельно. Необходимо сделать все, чтобы воспитать детей в уважении к правилам дорожного движения. Одним из способов достижения этой цели является установка автогородков, где дети могут смоделировать реальные ситуации поведения на дороге, - сказал губернатор области Олег Кувшинников на церемонии открытия автогородка.

Детсад "Ивушка", как сообщает пресс-служба губернатора, - один из лучших в регионе. Три раза дошкольное учреждение становилось победителем городского конкурса «Лучшее образовательное учреждение года». Сейчас Ивушку"посещают 410 малышей. Предполагается, что в автогородке будут заниматься дети и из других детских садов и проводиться теоретические занятия с педагогами из других учреждений.

Стоимость одного модульного автогородка - около 500 тысяч рублей. Средства получены регионом в рамках федеральной целевой программы по повышению безопасности дорожного движения. За счет областного софинансирования приобретено два таких комплекса: второй появится в Череповце.

Планируется, что в 2019 году автогородками будут обеспечены еще 3 дошкольные организации: 1 детский сад за счет федерального бюджета и 2 за счет средств региональной казны.

Тэги: детский сад, ПДД
Фото пресс-службы губернатора

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