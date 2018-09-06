Занятия по японской живописи стартуют в художественном музее Череповца с 16 сентября

В художественном музее Череповца открываются занятия по японской живописи суми-э. Первое состоится 16 сентября в 13 часов.

Его участники освоят приемы работы с кистью и традиционные сюжеты: бамбук, дикая орхидея, хризантема, цветущая слива. Материалы на первом занятии будут предоставлены, его организатором выступает клуб "HARU NO YUKI". Участие платное. Стоимость 150 рублей.

Занятия пройдут в доме №30а на улице Советский проспект. Более подробная информация по телефону: 8(8202) 517-525.