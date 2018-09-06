Череповчанин задушил знакомую веревкой, когда та не позволила остаться у нее на ночь

06.09.2018 [Происшествия]

36-летний житель Череповца арестован по подозрению в убийстве знакомой. Трагедия произошла в квартире дома на проспекте Строителей города металлургов вечером 1 сентября.

По версии следствия, в тот день между подозреваемым и 30-летней хозяйкой квартиры, произошла ссора. В ходе конфликта мужчина накинул на шею потерпевшей веревку и задушил. После этого череповчанин остался в квартире на ночь, а утром сообщил соседям, что обнаружил девушку мертвой и вызвал полицию, настаивая на своей невиновности.

Прибывшие на место следователи изъяли орудие убийства веревку, которой была задушена жертва, и направили вещественное доказательство на экспертизу.

- После предъявления всех собранных в отношении него данных задержанный признался в содеянном и пояснил, что после застолья остался у женщины ночевать, а она стала его выгонять и они поссорились, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемый заключен под стражу по решению суда, ему уже предъявлено обвинение в совершении убийства.

Тэги: убийство, пьянка

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