В Карелии поисковики обнаружили останки красноармейца из Харовского района

Поисковый отряд "Патриот" Северодвинска разыскивает родственников красноармейца из Вологодской области. Останки Дмитрия Николаевича Крылова 1909 года рождения обнаружили в конце августа в Карелии, сообщает объединение поисковиков Северодвинска "За Родину"

Согласно информации из смертного медальона, Дмитрий Николаевич - уроженец деревни Лисино Харовского района. Жена - Мария Михайловна Крылова. Семья проживала в городе Архангельск в Соломбальском районе. Дмитрий Николаевич работал на лесозавде имени Молотова в совхозе № 2. 23 июня 1941 года Солобальским РВК был призван в рабоче-крестьянскую Красную армию.

Красноармеец 88 стрелковой дивизии 426 стрелкового полка пропал без вести в июне 1943года.

- Вероятнее всего, погиб в августовских боях в 1941году. Останки Крылова Д.Н. находятся на хранении в п.Сосновый Лоухского р-на. Есть возможность захоронения на родине,- сообщается в объединении ПО Северодвинска "За Родину".

Лисино - деревня в составе Слободского сельского поселения в Харовском районе Вологодской области. По документам ОБД, в 1950 году жена проживала по адресу : Северский район, Нижне - Ильский сельский совет, хутор Ново - Петровский. Ныне : Краснодарский край, Северский район, Черноморское городское поселение, поселок Новопетровский.