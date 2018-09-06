В Карелии поисковики обнаружили останки красноармейца из Харовского района

06.09.2018 [Общество]

Поисковый отряд "Патриот" Северодвинска разыскивает родственников красноармейца из Вологодской области. Останки Дмитрия Николаевича Крылова 1909 года рождения обнаружили в конце августа в Карелии, сообщает объединение поисковиков Северодвинска "За Родину"

Согласно информации из смертного медальона, Дмитрий Николаевич - уроженец деревни Лисино Харовского района. Жена - Мария Михайловна Крылова. Семья проживала в городе Архангельск в Соломбальском районе. Дмитрий Николаевич работал на лесозавде имени Молотова в совхозе № 2. 23 июня 1941 года Солобальским РВК был призван в рабоче-крестьянскую Красную армию.

Красноармеец 88 стрелковой дивизии 426 стрелкового полка пропал без вести в июне 1943года.

- Вероятнее всего, погиб в августовских боях в 1941году. Останки Крылова Д.Н. находятся на хранении в п.Сосновый Лоухского р-на. Есть возможность захоронения на родине,- сообщается в объединении ПО Северодвинска "За Родину".

Лисино - деревня в составе Слободского сельского поселения в Харовском районе Вологодской области. По документам ОБД, в 1950 году жена проживала по адресу : Северский район, Нижне - Ильский сельский совет, хутор Ново - Петровский. Ныне : Краснодарский край, Северский район, Черноморское городское поселение, поселок Новопетровский.

 

Тэги: поисковики

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде предлагают изменить схему движения транспорта в центре города
В Вологде уволился начальник управления соцзащиты, опеки и попечительства Григорий Поляков
Вологодская область может лишиться 1 млрд рублей, выделенного "Газпромом" на соцобъекты, из-за безответственности глав районов
Гулять так гулять: вологодский «Презентационно-сервисный центр» в августе объявил госзакупки на сумму более 10 млн рублей
Вологодский городской суд продлил арест Антона Мусихина и Алексея Осокина до 4 декабря
Красный мост в Вологде не приняли после ремонта из-за замечаний
Ремонт Октябрьского моста в Вологде разобьют на два этапа
В Вологодском госуниверситете вместо 14 факультетов создали 7 институтов
"Шекснинская птицефабрика" остановила производство: из-за отсутствия кормов утеряно 680 тысяч голов бройлерного стада
В Череповце сотрудница ГИБДД эвакуировала людей из горящего дома
30.08.2018 [БлогоVO]

В Германии каждое дерево имеет свой номер

1048
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Вологодскую слободу» передали из областной в городскую собственность
В Череповце на центральной улице перевернулась "Газель"
Евгений Ройзман приедет в Вологду на семинар «Музей и коллекционеры»
Футбольный клуб "Череповец" завоевал бронзу первенства "Золотое кольцо"
В Вологде на базе детского сада "Ивушка" открыли модульный автогородок
Занятия по японской живописи стартуют в художественном музее Череповца с 16 сентября
Череповчанин задушил знакомую веревкой, когда та не позволила остаться у нее на ночь
 
31.08.2018 [Общество]

Гулять так гулять: вологодский «Презентационно-сервисный центр» в августе объявил госзакупки на сумму более 10 млн рублей

6538
0
06.09.2018 [БлогоVO]

Сезонное.  Насчет школьной формы скажу

308
0
29.08.2018 [Обзор Прессы]

Прерванная реставрация: почему отрасль, спасающая памятники культуры, сама готова развалиться

1736
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика