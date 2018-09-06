В Великоустюгском районе заработала новая система экстренного оповещения жителей в зонах подтопления

В Великоустюгском районе ввели в эксплуатацию комплексную систему экстренного оповещения населения в зонах подтоплений. Система будет работать в границах Великого Устюга и Красавино.

«Сегодня в Великом Устюге работает комиссия, которая принимает эту систему, вводит ее в эксплуатацию, проверяет, как она работает. Раньше на данной территории было 13 устройств, которые информировали население о возможной угрозе, сейчас дополнительно появились еще 12. Новые устройства отличаются от старых: они более современные, цифровые, оповещают не только сиреной, но и голосом. Радиус оповещения также увеличился, - рассказал председатель Комитета гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области Александр Колычев. – На сегодняшний день мы выполнили указ президента: во всех трех зонах экстренного оповещения – в Вологде, Череповце, Великоустюгском районе – установленная новая система».

Работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения в Великоустюгском районе были выполнены за счет средств областного бюджета.

Сайт областного правительства сообщает, что старая система оповещения исправно работает на территории всего региона. Но, по словам Александра Колычева, ее необходимо модернизировать. В идеале – ввести такие же новые современные комплексы, установленные в трех наиболее вероятных зонах ЧП области, и в других районах. Эту работу начнут в 2019 году.