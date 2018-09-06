В Вологде в ближайшее время закроют доступ в 60 расселенных аварийных домов

06.09.2018 [Происшествия]
В Вологде в ближайшее время закроют доступ в 60 расселенных аварийных домов

Окна и двери 60 нежилых расселенных домов Вологды в ближайшее время заколотят досками. Соответствующие контракты заключил с подрядными организациями департамент городского хозяйства. Работы уже начались, накануне их провели в зданиях на Набережной VI Армии, 175, 181, 185.

«В работе используем дюймовые доски, наглухо закрывая дверь в пустующие здания. Работы по перекрытию доступа в 61 дом должны быть выполнены до конца ноября, но мы планируем закончить раньше. Контракт предусматривает и гарантийные обязательства – в течение трех месяцев будем восстанавливать оторванные доски. По гарантии выезжать приходится часто – от заколоченных домов иногда уже через несколько дней отрывают доски, в первую очередь туда проникают люди без определенного места жительства», – рассказал директор подрядной организации Роман Добрынин.

Сейчас в Вологде порядка 120 нежилых расселенных домов. Их регулярно объезжают специалисты департамента городского хозяйства, также контроль ведут представители силовых структур. Если здание расконсервировано, об этом сообщают подрядчику, и он проводит работы вновь.

Чтобы разобрать все расселенные дома в городе, требуется более 100 миллионов рублей. Таких средств, как сообщает пресс-служба городской администрации, в бюджете Вологды нет, поэтому задачу решают другими путями.

Первый – это программа  по развитию застроенных территорий, которая  реализуется в Вологде с 2014 года. Городские власти подбирают муниципальные площадки с расселенными домами, которые интересны для дальнейшей застройки инвестору. Выкупив территорию, он по  договору обязан снести нежилые здания или расселить аварийные, предоставив людям квартиры. На данный момент в договоры РЗТ включены 22 расселенных дома.

Кроме того, активно идет приватизация участков с расселенными домами. Помещения переводятся из жилых в нежилые, а затем вместе с землей выставляются на торги. Новый владелец по контракту также обязан снести дом и отчитаться  об этом перед  администрацией.

«В настоящее время проданы 46 аварийных зданий, из них уже снесены – 35. По 11 объектам ведутся работы по сносу, которые должны быть закончены до октября этого года. Этот способ решения проблемы является наиболее перспективным и эффективным, поскольку снос зданий осуществляется в короткие сроки. К тому же это дополнительный доход в городской бюджет. От продажи 46 домов в городскую казну поступило порядка 80,5 млн рублей. В ближайшее время мы планируем выставить на приватизацию еще 13 аварийных зданий с земельными участками», – подчеркнула консультант отдела аренды и организации торгов департамента имущественных отношений Вологды Ольга Лешукова.

В общей сложности, благодаря работе в разных направлениях, снесено 75 расселенных домов.

Отметим, что в последнее время в городе вновь участились пожары в расселенных домах. Горят постройки и в муниципальной собственности, и уже проданные. В городе введен особый противопожарный режим, и, как отмечают в администрации, возбуждено порядка 10 уголовных дел по факту поджога.

Тэги: пожары в расселенных домах

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