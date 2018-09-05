Жительница Кичменгского Городка, продавая дачный дом, перевела 300 тысяч рублей мошенникам

05.09.2018 [Происшествия]

В Кичменгском Городке женщина перевела 300 тысяч рублей мошенникам, продавая дачный дом.

Пострадавшая разместила информацию о продаже в соцсети, в этот же день ей позвонил мужчина. Представившись Петром Алексеевичем, он заявил о своем желании купить дачу. Звонивший сказал, что проживает в другой области и давно мечтал о таком доме, поэтому готов немедленно перевести на карточку предоплату в размере 10 000 рублей. Более того, дом он готов купить за 350 тысяч, вместо предложенных продавцом 300. Чтобы перевести предоплату, мужчина попросил хозяйку сказать ему номер ее карты, срок действия и код с обратной стороны.

Женщина знала, что для перевода денег достаточно знать номер карты, но мужчина, с ее слов, был очень убедителен, и она потеряла бдительность. К тому же покупатель сообщил, что уже попробовал перевести деньги, но платеж завис. Со слов мужчины выходило, что с картой женщины что-то не так, а поэтому, чтобы его перевод "не пропал", ей срочно нужно идти к ближайшему банкомату и уже оттуда позвонить ему, что она и сделала.

Собеседник по телефону начал диктовать, на какие кнопки нужно нажимать. Не давая жертве одуматься, он постоянно говорил, что если она будет медлить, все деньги пропадут. Иногда мужчина переходил на крик.

- Не понимая, что делает, женщина подключила к услуге «Мобильный банк» своей карты телефонный номер, указанный мошенником. На этот номер ему тут же стали приходить те же SMS, что и владелице карты. Более того, злоумышленник смог узнать, что у жертвы есть еще одна карта, на которой лежит 345000 рублей. Продолжая давать указания, на какие кнопки на банкомате нажимать, он заставил женщину перевести деньги с этой карты на первую. При этом на ее телефон приходили сообщения о зачислениях на карту, а мошенник говорил, что якобы это он переводит предоплату за дом, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Затем внезапно покупатель заявил, что ошибочно перевел слишком большую предоплату. Он тут же начал давить на жалость: сообщил, что у него больная мать, а эти деньги были отложены на срочную операцию, которая должна состояться завтра. И если не получит деньги обратно, все может закончиться печально.

- Мошенник уговаривал женщину снять якобы переведенные им деньги наличными и вернуть их ему,- сообщает  УМВД по Вологодской области.

Послушав мужчину, жительница Кичменгского Городка сняла 300 тысяч рублей со своей карты и под диктовку мошенника положила их в банкомате на указанный им счет.

Через некоторое время, женщина проверила балансы обеих карт и, обнаружив пропажу, она обратилась в полицию.

«Никогда и никому нельзя сообщать никаких данных банковской карты, кроме ее номера. Если у вас спрашивают срок действия карты, трёхзначный код безопасности с обратной стороны, коды из  SMS, можете быть уверены -вы разговариваете с мошенниками. И не важно, под каким предлогом у вас просят эту информацию. Продаете ли вы дом через интернет и вам предлагают перевести предоплату, вы получили SMS о блокировке карты или списании с нее денег, вам предлагают компенсацию за фальшивые лекарства или расходы сотовой связи», - комментирует ситуацию начальник отдела «К» УМВД России по Вологодской области Григорий Лоскутов.

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