Житель Подмосковья в магазине цифровой электроники Вологды подменил дорогой смартфон на дешевую реплику

05.09.2018 [Происшествия]

В одном из магазинов цифровой техники Вологды житель Подмосковья отвлек продавца и подменил дорогостоящий смартфон на дешевую реплику, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В полицию обратился директор крупной сети магазинов по продаже цифровой электроники. Заявитель рассказал, что в одной из торговых точек на улице Герцена клиент попросил посмотреть дорогостоящий мобильный телефон с витрины. Затем он отвлек внимание продавца и подменил смартфон на дешевую реплику. Ущерб оценили в 60 тысяч рублей.

Полицейские задержали злоумышленника в Череповце. Им оказался ранее судимый 37-летний житель Московской области.  В Череповце мужчина хотел повторить свои манипуляции по подмене гаджета в магазине цифровой электроники, но не успел. Подозреваемый признал свою вину.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Тэги: мошенничество

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде предлагают изменить схему движения транспорта в центре города
В Вологде уволился начальник управления соцзащиты, опеки и попечительства Григорий Поляков
Вологодский городской суд продлил арест Антона Мусихина и Алексея Осокина до 4 декабря
Вологодская область может лишиться 1 млрд рублей, выделенного "Газпромом" на соцобъекты, из-за безответственности глав районов
Гулять так гулять: вологодский «Презентационно-сервисный центр» в августе объявил госзакупки на сумму более 10 млн рублей
Красный мост в Вологде не приняли после ремонта из-за замечаний
В Вологде после ремонта открылась областная бальнеологическая лечебница
В Вологде неизвестные в масках несколько раз выстрелили в жителя Прилук
Ремонт Октябрьского моста в Вологде разобьют на два этапа
В Вологодском госуниверситете вместо 14 факультетов создали 7 институтов
05.09.2018 [Общество]

"Шекснинская птицефабрика" остановила производство: из-за отсутствия кормов утеряно 680 тысяч голов бройлерного стада

1184
0
04.09.2018 [Общество]

Жители Вологды в соцсетях жалуются на очереди за покупкой проездных билетов на сентябрь

1298
3
05.09.2018 [Общество]

4 млн рублей из бюджета Вологды выделят "Магистрали" на благоустройство газонов в центре города

870
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жительница Кичменгского Городка, продавая дачный дом, перевела 300 тысяч рублей мошенникам
Житель Подмосковья в магазине цифровой электроники Вологды подменил дорогой смартфон на дешевую реплику
Выставка картин художника Юрия Коробова "Деревня - душа России" откроется в Вологде
В Кириллове 23-летний местный житель угнал машину с пьяным пассажиром
"Шекснинская птицефабрика" остановила производство: из-за отсутствия кормов утеряно 680 тысяч голов бройлерного стада
В Вологде пройдут благотворительные мастер-классы по робототехнике
Проект благоустройства набережной Кускова в Тотьме будут разрабатывать российские и франзуцские архитекторы
 
31.08.2018 [Общество]

Гулять так гулять: вологодский «Презентационно-сервисный центр» в августе объявил госзакупки на сумму более 10 млн рублей

6283
0
05.09.2018 [БлогоVO]

Качество ремонта на тройку

72
0
29.08.2018 [Обзор Прессы]

Прерванная реставрация: почему отрасль, спасающая памятники культуры, сама готова развалиться

1628
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика