Житель Подмосковья в магазине цифровой электроники Вологды подменил дорогой смартфон на дешевую реплику

В одном из магазинов цифровой техники Вологды житель Подмосковья отвлек продавца и подменил дорогостоящий смартфон на дешевую реплику, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В полицию обратился директор крупной сети магазинов по продаже цифровой электроники. Заявитель рассказал, что в одной из торговых точек на улице Герцена клиент попросил посмотреть дорогостоящий мобильный телефон с витрины. Затем он отвлек внимание продавца и подменил смартфон на дешевую реплику. Ущерб оценили в 60 тысяч рублей.

Полицейские задержали злоумышленника в Череповце. Им оказался ранее судимый 37-летний житель Московской области. В Череповце мужчина хотел повторить свои манипуляции по подмене гаджета в магазине цифровой электроники, но не успел. Подозреваемый признал свою вину.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".