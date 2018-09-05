Выставка картин художника Юрия Коробова "Деревня - душа России" откроется в Вологде

В Центре писателя Василия Белова в Вологде откроется выставка художника Юрия Коробова. Экспозиция "Деревня - Русская душа" будет работать с 6 сентября. В нее войдут 13 работ мастера разных лет, с 1994 по 2018 год. Эти полотна - изображение деревни: закаты, рассветы, будни и праздники.

- Природа и земля наша расцвечены всеми цветами радуги. Моё призвание художник - не повторять видимого в природе, а отразить её суть, - говорит автор о своем творчестве.

Юрий Коробов работает в технике масляной живописи в жанрах пейзажа, натюрморта, бытовой картины; занимается графикой в технике рисунка углём, сангиной (портрет); работает в области декоративно-прикладного искусства (гобелен, коллаж).

Произведения Юрия Коробова находятся в собраниях музеев Вологды, Череповца, Мурманска, Устюжны, Белозерска, Вытегры, Тотьмы и других городов; в собрании дирекции выставок Союза художников России, Музея современного пейзажа г. Плёс, Российской Академии Художеств и Министерства культуры России, а также в частных коллекциях в Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Латвии, Норвегии, Сербии, США, Тайваня.

- Юрий Коробов – признанный мастер современного изобразительного искусства. Художник от природы наделён уникальным чувством цвета. Яркий самобытный продолжатель русских художественных традиций. Имеет свою изобразительную культуру и выразительные средства, которые образным стилем отвечают русскому национальному духу. Произведения Юрия Коробова наполнены духовностью, праздничностью, оптимистическим цветовым и композиционным решением,- сообщается на сайте центра.

Выставка "Деревня - Русская душа" будет работать до 31 октября ежедневно, кроме воскресенья. Работы мастера можно будет купить.

Вход свободный.