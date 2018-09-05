В Кириллове 23-летний местный житель угнал машину с пьяным пассажиром

05.09.2018 [Происшествия]

В Кириллове 23-летний местный житель угнал машину вместе с пьяным пассажиром. По версии следствия, ранним утром 7 июля этого года обвиняемый, выйдя из ресторана в состоянии алкогольного опьянения, на площади увидел автомобиль марки «ВАЗ 21101» с пассажиром, но без водителя. Желая доехать до дома, он сел за руль и уехал на автомашине на улицу Ленина, не обращая внимания на нетрезвого мужчину в салоне.

Владельцем «ВАЗ 21101» оказался вологжанин, находящийся в Кириллове на заработках. Оказалось, что незадолго до угона хозяин машины вместе с пьяным приятелемехал на ней в состоянии алкогольного опьянения . Мужчину остановили и отправили на медицинское освидетельствование. По дороге в больницу он решил заявить об угоне автомобиля, чтобы избежать административной отвественности, а вернувшись после медосвидетельствования обнаружил, что машина действительно пропала вместе с его другом.

Как сообщается на сайте регионального управления СК, в ходе расследования обвиняемый признал свою вину, объяснив свое поведение действием алкоголя и желанием доехать до дома, так как идти уже не мог. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

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