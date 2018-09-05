"Шекснинская птицефабрика" остановила производство: из-за отсутствия кормов утеряно 680 тысяч голов бройлерного стада

Губернатор Вологодской области поручил подготовить обращение в генеральную прокуратуру «для оценки деятельности руководства» «Шекснинской птицефабрики». В данный момент производство на предприятии остановлено, бройлерное стадо уничтожено из-за отсутствия кормов, а долги по зарплате перед коллективом составляют около 7 млн рублей.

Как ранее сообщал Newsvo, ОАО «Шекснинская птицефабрика» находится в стадии банкротства с 2013 года. С ноября 2016 года его имущество и мощности по договору хранения использует ООО «Паритет-Вятка».

«Уже в прошлом году были отмечены серьезные проблемы в работе предприятия. Губернатор области Олег Кувшинников поручил взять ситуацию на контроль. К сожалению, в 2018 году политика руководства ООО «Паритет-Вятка» привела к остановке производства. На сегодняшней день бройлерное стадо полностью уничтожено из-за отсутствия кормов. С конца июля 2018 года у предприятия не было финансовых средств, что стало, на наш взгляд, причиной неэффективной губительной хозяйственной деятельности. Две недели бройлеры не кормились. Более 680 тысяч голов стада было утеряно. По ветеринарным нормам они не могли пойти на продажу – не набрали нормативного веса, поэтому были утилизированы» - говорит замгубернатора Михаил Глазков.

Перебои с кормлением были замечены и у родительского стада. Сейчас из 760 тысяч осталось порядка 77 тысяч голов, которые тоже находятся в плачевном состоянии. Одновременно с проблемами хозяйственной деятельности началось сокращение трудового коллектива, также сотрудникам стали задерживать заплату. Сейчас задолженность перед трудовым коллективом за июнь и июль 2018 года составляет около 7 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор и правительство области крайне обеспокоены этой ситуацией. Олег Кувшинников дал поручение подготовить обращение в Генеральную прокуратуру РФ для оценки деятельности руководства Шекснинской птицефабрики. Оно имеет огромные долги не только перед трудовым коллективом, но и перед ресурсоснабжающими организациями. Неоднократно по поручению Губернатора в прошлом году, когда уже была задолженность, мы собирались на площадке Правительства области вместе с первым заместителем, председателем Правительства Антоном Кольцовым и представителями профильных органов исполнительной власти – пытались урегулировать отношения между поставщиками ресурсов и потребителем, приходили к компромиссным соглашениям, составляли графики рассрочки платежей, однако, на следующий день эти достигнутые договоренности нарушались и не выполнялись», - пояснил Михаил Глазков.

Всего задолженность ООО «Паритет-Вятка» перед ООО «Газпром межрегионгаз Вологда», по данным газовиков, составляет 131 млн рублей. Ранее газовики приняли решение об ограничении подачи газа, а с 29 августа - о полном прекращении поставок газа на птицефабрику.