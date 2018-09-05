В Вологде пройдут благотворительные мастер-классы по робототехнике

05.09.2018 [Общество]

Благотворительные мастер-классы по робототехнике организует в Вологде центр творческих достижений «А-Элита». Они пройдут 24, 26 и 28 сентября на Мальцева, 52. Продолжительность занятия – один час, стоимость – 350 рублей, но можно оставить и больше - все вырученные средства будут переданы в фонд «Хорошие люди» на лечение тяжелобольных вологжан.

24 сентября состоится мастер-класс для детей от 10 лет. Ребята соберут бульдозер, запрограммируют и смогут расчистить при помощи него площадку.

26 сентября будет занятие для детей старше 9 лет, которые интересуются программированием. На мастер-классе по программированию Scratch они создадут свою версию «Игры престолов», по мотивам сериала.

27 сентября в центре творческих достижений ждут малышей от 5 до 8 лет на мастер-класс по занимательной робототехнике. Дети будут вместе конструировать жирафа из Lego и программировать его.

Запись по телефону в Вологде 56-09-09.

Тэги: робототехника

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